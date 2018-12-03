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حوادث

شرطة التموين تضبط 185 قضية مخابز ودقيق مدعم خلال 24 ساعة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، ومديريات أمن "القاهرة - الغربية - المنيا"، بشن حملات تموينية مُكبرة .

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 14 قضية مواد بترولية واسطوانات البوتاجاز، و185 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و14 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و62 قضية فى مجال الغش التجارى.

كما تم ضبط 606 قضايا فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، وضبط 26 قضية فى مجال الأسماك ، واللحوم ومصنعاتها، و37 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و7 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وقضيتين فى مجال السلع مجهولة المصدر.

ويأتي ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق،ومكافحة جرائم الغش التجارى ، والعمل على توافر كافة السلع .
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