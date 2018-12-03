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رياضة

أحمد المحمدي يحتفل بفوز أستون فيلا على ميدلسبرة على طريقته

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:22 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب أحمد المحمدي، نجم فريق استون فيلا، عن سعادته بفوز فريقه أمس الاول أمام ميدلسبرة بثلاثية نظيفة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ونشر المحمدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا له من المباراة وعلق بصور كرة قدم.

وواصل أستون فيلا تقدمه بـ جدول تشامبيون شيب، حيث تقدم للمركز الثامن، برصيد 31 نقطة بينما تجمد رصيد ميدلسبرة عند 35 نقطة في المركز الثالث.
أحمد المحمدي يحتفل بفوز أستون فيلا على ميدلسبرة على طريقته
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