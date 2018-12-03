الداخلية: حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى فى 7 محافظات

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف.



أسفرت جهود مديرية أمن سوهاج عن تأمين تنفيذ 239 قرار إزالة تعديات متنوعة، وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ 44 قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن الإسكندرية تم تأمين تنفيذ 7 قرارات إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ 187 قرار إزالة متنوعة.



وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ 95 قرار إزالة متنوعة وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.