بيل يسجل أسوأ رقم قياسي له مع ريال مدريد في الليجا

سجل اللاعب الويلزي جاريث بيل مهاجم ريال مدريد الإسباني، أسوأ رقم قياسي له مع الملكي في الليجا، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.



ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيل لم يسجل أي أهداف في بطولة الدوري الإسباني، منذ 3 أشهر، حيث لعب 793 دقيقة في الليجا دون تسجيل أي أهداف.



وأضافت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن هذه أسوأ سلسلة عدم تسجيل أهداف للاعب الويلزي مع المرينجي في الليجا.



وخاض بيل مع ريال مدريد هذا الموسم 13 مباراة في الليجا حتى الآن، وتمكن من إحراز 3 أهداف وصناعة هدفين أخرين.