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أخبار البلد

اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى ختام الاجتماع التحضيري للجنة المصرية الكويتية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:02 م
الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت خلال لقاء سابق
أ ش أ
اختتم مساء اليوم الاثنين الاجتماع التحضيري للجنة المصرية الكويتية وسط ترحيب واسع بتعزيز التعاون المشترك، حيث شهدت أعمال اللجنة التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، فضلًا عن تعزيز التشاور وتنسيق المواقف في شأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى نحو يرسخ من أواصر التكاتف والعمل العربي المشترك باعتباره دعامة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

ومن المقرر أن يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الكويتية لترأُس أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة، والتي تُعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة يأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع بما يرقى إلى العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، منوهًا بأنه قد تم عقد أعمال الدورة الماضية للجنة المشتركة في القاهرة في 2016.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التحضيرية للّجنة المشتركة تُعقد على مدار يومي 2 و3 ديسمبر الجاري على مستوى كبار المسئولين، تمهيدًا لعقد الاجتماع الوزاري للّجنة على مستوى وزيريّ خارجية البلدين يوم 4 الجاري.
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