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منوعات

أخطاء عديدة عند شحن الهاتف تتسبب في تلفه

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:30 م
صدى البلد
نهى حمدي
يقع مستخدمو الهواتف المحمولة في اخطاء عديدة عند قيامهم بإعادة شحن الهاتف مما يسبب تلف للهاتف وفي بعض الأحيان تلف بالشاحن نفسه.

ومن ضمن الأخطاء الشائعة والتي لا يعلم الكثيرون إنها تتسبب في تلف الشاحن سريعًا، هي الطريقة التي يتم بها فصل الشاحن عن الهاتف، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

فتوضح "كيلي ويلكرسون" الخبيرة في مجال التكنولوجيا، قائلًة إن مستخدمي الهواتف المحمولة، لديهم عادة سيئة عند فصل الشاحن عن الهاتف، وهي أنهم يجذبون طرف الكابل من نهاية السلك الموصل وليس من الجزء البلاستيكي الصلب.

وأضافت ويلكرسون" أن تكرر هذا الخطأ كثيرًا يؤدي إلى تلف الشاحن بسرعة، حيث تؤدي إلى فصل التيار الكهربي السائر في السلك أو حدوث خلل في التوصيل.
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