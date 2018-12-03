البابا تواضروس يستقبل طلاب الجامعة الأمريكية بالمقر الباباوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، طلاب الجامعة الأمريكية بمصر.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا رحب بالطلاب ودار بينهم حديث ودي حول عدد من الموضوعات، مؤكدا على دور الشباب في بناء المجتمع خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف أن قداسة البابا تواضروس ألقى علي الطلاب محاضرة وأجاب على أسئلتهم، والتقط معهم بعض الصور التذكارية.



