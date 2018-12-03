مكتبة مصرالعامة بالمنيا تشارك بـ5 أبحاث في مؤتمر الإبداع والتغيير

شاركت مكتبة مصر العامة فرع المنيا، في المؤتمر السنوي الأول لمنظومتها والتي تضم 16 مكتبة في 14 محافظة تحت شعار "المكتبات العامة.. الإبداع والتغيير"، والذي افتتحه السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، ويستمر المؤتمر على مدار يومي 2 و3 ديسمبر الجاري بمقر مكتبة مصر العامة الرئيسية بالجيزة.



وقالت الدكتورة منال عبد السلام مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المكتبات ودورها في إتاحة فرص الابتكار والإبداع لدى أفراد المجتمع بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية المجتمعية، وتنظيم المبادرات الاجتماعية لجذب الجمهور وتشجعيهم على المشاركة المجتمعية والقراءات العلمية التي تدعم دفع عجلة الابتكار الفردي والمؤسسي.



وأضافت أن المكتبة تشارك خلال المؤتمر بخمسة أبحاث وهي اكبر نسبة للمكتبات المشاركة بأبحاث، حيث يقدم المؤتمر خبرات وتجارب أخصائي مكتبات المنظومة، بالإضافة إلى عقد جلسات علمية وورش عمل لكبار الأكاديميين في مجال المكتبات، وجلسات تتناول العديد من الموضوعات التي تهم تخصص المكتبات والمهتمين بالثقافة والمعرفة، بالإضافة إلى فعاليات فنية تقدم بالتعاون مع الفرق الفنية لمكتبات مصر العامة في المحافظات.

