متحدث النواب لـ صدى البلد: البرلمان الحالي الأفضل على مدار التاريخ.. وتوجد محاولات لإجهاض تعديل الدستور باختزاله في مدة الرئيس..وبعض الوزراء ليسوا على مستوى المرحلة..صور

انتهينا من قانون الإدارة المحلية وعلى وشك نزوله الجلسة العامة

المجالس الشعبية ستكون بمثابة قبلة الحياة للنواب بتخفيف العبء عنهم

البرلمان يرتب أجندته التشريعية وفقا لاحتياجات الناس

قانون العدالة الانتقالية لا يتعدى كونه حوارا نخبويا إعلاميا

أرى أن الشارع في حاجة ماسة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

التاريخ سينصف عبد العال لتحمله أصعب مجلس في تاريخ مصر

النواب معذورون لعدم حضورهم الجلسات

حديث النواب عن مشاريع قوانين قبل عرضها أحدث ضجيجا وتواصلنا معهم

دور الانعقاد الحالي بدأ هادئا وهذا سر هدوء نشاط دعم مصر

المرحلة القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لإدارة دعم مصر الجديدة

نتمتع بعلاقة توازي مع الدول وليست تبعية كما كان الحال بالرضوخ ﻷمريكا

السيسي قد يقر تغييرات وزارية قريبا

يستطيع البرلمان تغيير الحكومة تلو الأخرى لكننا لا نبحث عن بطولة مزيفة

مؤتمرات الشباب منصة تشريعية إلى جانب البرلمان نستفيد منها



وإلى نص الحوار...



في البداية.. نود أن نتعرف على رأيك في أداء البرلمان بعد مضي 3 دورات تشريعية؟



أداء البرلمان قياسا بما أنتجه من تشريعات وبيانات عاجلة وسؤال وغيرها من الأدوات الرقابية، لم يكن مسبوقا في تاريخ الحياة النيابية، ونحن هنا نتحدث عن مجلس أخرج أكثر من 400 قانون في ثلاث سنوات فقط، في حين أن هناك برلمانات سابقة تظل بالخمس سنوات لا تخرج إلا في حدود ال 60 قانونا.



البرلمان كان مدركا لطبيعة دوره التشريعي والرقابي بشكل مجرد ولم يهتم بالأمور الدعائية، خاصة وأنه ملم بطبيعة المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر، لذا كانت المهم الأولى للبرلمان إعداء البنية التشريعية للدولة بالتوازي ما يتم واقعيا من الرئيس السيسي، والتاريخ سوف يشهد لهذا البرلمان بأنه من أفضل البرلمانات التي جاءت في تاريخ الحياة النيابية المصرية، بعد أن نجح في المرور بمصر بأمان في فترة بالغة الصعوبة.



على ذكر الدور التشريعي للبرلمان.. أسباب تأخر قانون الإدارة المحلية؟ ومتى يرى القانون النور؟



القانون على وشك نزول الجلسة العامة، وتأخره يرجع ﻷن البعض يختزله في انتخابات المجالس المحلية الشعبية، رغم أنه استحقاق انتخابي مهم جدا، لكن قانون الإدارة المحلية أكثر شمولا، فهو ينظم الإدارة في مصر كلها، والتناغم بين المركزية واللامركزية وتفويض سلطات أكبر للمحافظين.



القانون 157 مادة، من 10:12 مادة فقط ترتبط بانتخابات المجالس المحلية، وهذا يوضح إلى أي مدى شمولية القانون، لذا لم تستعجل الانتهاء منه، وناقشناه بدقة بالغة، لدرجة أنه كان يدور خلاف أحيانا ما بين وضع فصله أو وضع واو العطف، لاختلاف الدلالات.



البعض يضع في مخيلته أن انتخابات المجالس المحلية ستتم فور صدور القانون، وهذا غير صحيح، فهناك إجراءات أخرى تسبق إجراء الانتخابات، منها إصدار اللائحة التنفيذية، والتي تستغرق مالا يقل عن 6 شهور، ثم قانون التقسيم الإداري للمحافظات.



هل يكون للمجالس المحلية دور في تخفيف العبء عن البرلمان؟



بالتأكيد، فالمجالس المحلية ستكون قبلة الحياة للنواب، حيث ستعطى الفرصة لأعضاء المجلس التفرغ لمهمته الأساسية التشريعية والرقابية، بدلا من تحمل النواب المهام الخدمية للمواطنين إلى جانب المهام التشريعية.



ماذا عن قانون العدالة الانتقالية.. متى يصدر؟ أم أنك ترى أننا لسنا في حاجة إليه؟



المسألة ليست في أننا في حاجة إليه أو لا، قانون العدالة الانتقالية قانون مهم جدا حينما يراه الشعب المصري مهما، فمصدر أهمية أي قانون هم المواطنون ونحن في البرلمان نرتب اجندتنا التشريعية وفقا لاحتياجات الناس، نرى أنهم يتساءلون دائما عن قانون الإدارة المحلية ومن قبله التأمين الصحي، إلا أننا لم نسمع أحدا في الشارع ينادي بقانون العدالة الانتقالية، فهو مجرد حوار نخبوي إعلامي فقط.



من وجهة نظرك الشخصية.. ما القوانين التي ترى أن الشارع في حاجة إليها ولم تصدر بعد؟



أهم القوانين التي أرى أنها في حاجة للصدور، والذي أطالب به قبل أن اكون نائبا، هو قانون الإجراءات الجنائية.. القانون صادر منذ 81 عاما، في 1937 ، نقوم بتعديلات هامشية فقط طيلة هذه المدة، وهذا لا يخدم إجراءات العدالة، فالوضع تغير جملة وتفصيلا الآن، وبالتالي فالقانون بحاجة إلى إعادة هيكلته من جديد.



البعض يعتقد أن القانون هو قانون المتهمين، وهذا غير دقيق، القانون هو لجميع المصريين بنظم إجراءات العدالة، ضوابط الحبس الاحتياطي، فهو الضابط الحقيقي لمنظومة العدالة المصرية لكل مواطن مصري.



متى يصدر قانون تنظيم الانتخابات الجديد؟



هناك تباين كبير في الآراء حول القانون، ما بين رغبة البعض في في قوائم نسبية وأخرى مغلقة وآخر يريدها فردية وغيره يريدها مزيج بين الفردي والقائمة، تنوع واختلاف كبير في الآراء، لكن القانون سيخضع للمناقشة والرأي الأغلبية في النهاية.



ماذا عن تعديل الدستور؟



لا يملك تعديل الدستور إلا الشعب، فالكلمة الأخيرة له، لكن من وجهة نظري الشخصية أرى أن الدستور وضع في مرحلة ملحة وصدر بشكل سريع، وهناك بعض المواد التى صدرت في ظروف معينة، هذه الظروف غير متواجدة الآن، فلم يكن هناك برلمان ولا مؤسسات مستقرة، دولة خارجة من معركة ضد إرهاب الإخوان.



بعض المراهقين يعتقدوا بأن من يطالب بتعديل الدستور عينه على المدة الرئاسية، وهذا إجهاض لفكرة التعديل، التي نحن في حاجة ملحة لها.



رأيك في أداء الدكتور علي عبد العال؟



الدكتور علي عبد العال يستحق كل الإشادة والتقدير على تحمله ما لا يتحمله بشر، فهو رئيس البرلمان الوحيد الذي أدار برلمانا دون حزب أغلبية يسيطر على نوابه، فرئيس المجلس يدير الجلسات وسط وجهات نظر متباينة جدا، الا أنه نجح في إدارته بشكل كبير للغاية، والبعض يظلمه، إلا أن التاريخ سينصفه ويعطيه حقه في تحمله أصعب مجلس نواب جاء في تاريخ مصر.



البعض يرى أن البرلمان مقصرا في استخدام أدواته الرقابية.. كيف ترى ذلك؟



كلام ليس له أساس، فنحن خلال الثلاث دورات انعقاد تقدم النواب بــ 1156 طلبا إحاطة وأكثر من 1300 بيان عاجل، وحوالي 800 سؤال موجه للحكومة، كل هذا يؤكد استغلال البرلمان ﻷدواته الرقابية، إنما البعص يختصر أدوات البرلمان الرقابية في الاستجوابات، وهذا ليس دقيق، لكن في حالة توافر الشروط الشكلية في الاستجوابات لن يتأخر المجلس في مناقشته.



لماذا عجز البرلمان عن حل أزمة غياب النواب؟



لم نستطع حل الأزمة ﻷن النائب معذور، فهو يقع على عاتقه مسؤولية اجتماعية خدمية إلى جانب دوره التشريعي، فالنائب الذي لا تجده تحت القبة ستجده بكل تأكيد في مصلحة حكومية لإنهاء مصالح أهل دائرته، كما أن حوالي 70% من النواب من الأقاليم، فهناك مشكلة كبيرة إذا بالنسبة للنواب، وهم معذورون.



ما رأيك في مشاريع القوانين التي يتحدث عنها النواب قبل وصولها للمجلس؟



من حق النائب الحديث عن أي مشروع قانون يود إصداره، إلا أنه بالممارسة ثبت ان مناقشة بعض القوانين قبل وصولها للمجلس أحدثت حالة من الجدل، والناس احيانا لا تفهم فلسفة النائب من وراء مشروع القانون، مما يحدث ضجيجا في الشارع، وتم تنظيم ذلك بالفعل عن طريق التواصل مع النواب، وطلبنا منهم عدم الحديث عن أي مشروع قانون قبل مناقشته باللجنة المختصة.



كيف ترى المعارضة تحت القبة؟



المعارضة ليست حصرية على أحد، وقد يكون لها طبيعة مختلقة في هذا البرلمان على وجه التحديد، حتى تكتل 25/30 الذي يغلب عليه المعارضة المستمرة، نراه أحيانا يوافق على قوانين يتبناها ائتلاف دعم مصر، ومن وجهة نظري يجب أن يكون هناك معارضة لتكون المرايا للأغبية داخل المجلس، لكن بالتزامن مع وجود أشخاص تؤمن بالرأي والرأي الآخر، إلا أن هناك نماذج عندها ممارسة خاطئة لفكرة المعارضة.





ننتقل لائتلاف دعم مصر.. كيف ترى الائتلاف في ثوبه الجديد؟



دعم مصر كان أحد الجسور الذي ساهم في العبور بالمجلس منذ انعقاده وحتى الآن، يقدم نموذجا داخل المجلس باعتباره كيان سياسي يعبر عن توجهات مختلفة، وبه مكتب سياسي على أعلى مستوى، ومتفائل في استمرار النجاحات التى حققها.



لماذا تراجعت أنشطة الائتلاف خلال دور الانعقاد الحالي عن سابقه؟ وما أبرز التحديات التي تواجهه المرحلة المقبلة؟



ائتلاف دعم مصر بدأ في تغيير أدائه، هناك أفكار كانت مطروحة بدمج الائتلاف في حزب واحد، إلا أن الفكرة تلاشت، واستقرينا على أنه ائتلاف برلماني، دوره يقتصر تحت القبة.



كما أن دور الانعقاد الرابع بدأ هادئا، ليس به تشريعات ذات زخم جماهيري، لكن أؤكد على أن النصف الثاني من الفصل التشريعي الحالي، ستكون هناك مجموعة من الموضوعات بالغة الأهمية، وستكون بمثابة اختبار حقيقي لقوة الائتلاف خلال الإدارة الجديدة.



كيف ترى تعامل الإدارة السياسية مع الملف الخارجي وتفاعل البرلمان معه؟



هذه الفترة الأفضل في إدارتنا للعلاقات الخارجية، وما يميزها أنها علاقة قائمة على التوازي وليس التبعية، فما يربطنا بأي دولة المصلحة المشتركة، عكس فترات سابقة كانت تتأثر فيها مصر بأمريكا، أضف إلى ذلك أننا استطعنا استعادة علاقات كانت قد تصدأت، مثل دول شرق آسيا وروسيا وغيرها، وهذا يعود لاستقلال قراراتنا، بفضل الرئيس السيسي، الذي انعكس الطابع العسكري له، على أداءه السياسي.



كيف ترى أداء الحكومة خاصة بعد تصريح الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بأنها لا تسير على خطى الرئيس؟



تصريح الدكتور علي عبد العال يأتي بسبب أن هناك بعض الوزراء بالفعل أدائهم ليس على مستوى المرحلة التي نعيشها، ويعملون وكأن الاقتصادي المصري مصنف A Class وليس عندنا مشاكل، ويخرجون بتصريحات تؤكد أن سقوطهم أفضل ما يمكن أن يفعلوه.. أداء بعض الوزارات مختزل في الخروج ببعض التصريحات المستفزة للناس، والبطء الشديد في إدارة الحقائب الوزارية، وأعتقد أن القيادة السياسية على علم بذلك الأمر، وربما يصدر الرئيس السيسي قرارا بالتغيير بالنسبة للوزارات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالناس، بسبب هذا الضعف في الأداء، وهذه طبيعته.



كيف ترى علاقة الحكومة بالبرلمان؟



علاقتنا مع الحكومة جيدة ومتوازنة، نحن نمارس دورنا الرقابي والحكومة تحترم هذا الدور، وهناك استجابة منها للأدوات الرقابية، ونحن لسنا مع الحكومة في معركة استعراض عضلات، ويستطيع البرلمان بما يملكه من أدوات رقابية أن يغير في الحكومات باستمرار، لكن ذلك يعد بطولات مزيفة لا يبحث عنها البرلمان، فنحن نقوم بما فيه صالح هذا البلد، وأؤكد على أننا في أمس الحاجة لكيفية تطبيق الرقابة الرشيدة الموضوعية، القائمة على إصلاح المشكلة وليس تسليط الضوء عليها؛ فهناك بيان عاجل تقدمت به لوزير الكهرباء بسبب فواتير الكهرباء والقراءات التراكمية، التي تدخل محاسبة المواطن وفقا لشريحة أعلى، وقد حصلت على رد فوري من وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، وأكد لي على حل المشكلة والتحقيق مع المتسببين فيها، وهذا يعد مثالا قويا للرقابة الرشيدة.



ما رأيك في التشريعات التي تثيرها منتديات الشباب؟



نحن كبرلمان نستفيد من الحوار حول بعض التشريعات التي تتم مناقشتها داخل مؤتمرات الشباب، والتي أصبحت منصة ومنبرا آخر إلى جانب السلطة التشريعية، وهذا ليس بغريب على مؤتمرات الشباب التي تفتح باب الحوار حول جميع الموضوعات.

تمر الحياة النيابية مؤخرا بمنعطفات سيتحدث عنها التاريخ، بما لها وما عليها، كما سيسطّر الظروف التي جاء فيها ومر بها هذا البرلمان، والحصيلة التي أنتجها، ولن ينسى في هذا الصدد ممثلي هذا المجلس، والذي سيحكى عنهم وعن دورهم في الخروج بهذا المجلس من مرحلة علا فيها صوت الحرب على الإرهاب وعلى الركود الاقتصادي الرهيب.ومن ضمن ممثلي مجلس النواب الذي يعد من الشخصيات البارزة داخل المجلس الدكتور صلاح حسب الله، أول متحدث باسم البرلمان في تاريخ الحياة النيابية المصرية، بعد أن تولى منصب المتحدث باسم ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، ويعتبر بمثابة درع واقية لكل ما يحاك ضد المجلس، ومرايا تعكس الصورة الحقيقية عنه.ولهذا كان لنا معه الحوار التالي، لنتعرف منه عن خُطة البرلمان في المرحلة المقبلة، ومصير بعض التشريعات التي كثر الحديث عنها..