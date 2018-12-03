الطحاوى: غياب الرقابة سيرفع سعر الأجهزة الكهربائية المحلية

أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار زيادة سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة سعر الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بنسبة 15%، وهو ما لن يتحمله السوق فى ظل الارتفاعات المتتالية خلال الفترة الماضية.



وأضاف الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن السوق المصرى يعتمد على 10% من احتياجاته من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المستوردة فقط ، والباقي يكون محليا ، إلا أنه لابد من وجود رقابة على السوق من قبل الحكومة حتى لا يتم استغلال ذلك ويحدث مبالغة فى الاسعار.



وتوقع أن يقوم التجار برفع أسعار السلع المحلية أسوة بـ المستوردة بدون داعى، نظرا لغياب الرقابة على الأسواق، حيث إنه من المفترض أن الزيادة ستطال الاجهزة الكهربائية المستوردة فقط.