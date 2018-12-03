محافظ بني سويف يسلم 30 سماعة أذن طبية احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة.. صور

سلم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف 30 سماعة أذن طبية مقدمة من جمعية الأورمان، لبعض الحالات الأولى بالرعاية بقيمة 180 الف جنيه، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية الأورمان بديوان عام المحافظة، بحضور أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ضياء أنور مدير مشروعات الجمعية بمحافظة بني سويف، وإمام أحمد من الجمعية.



أشاد المحافظ بالدور الكبير الذى تقوم به جمعية الأورمان باعتبارها إحدى الركائز التنموية والخدمية فى ربوع مصر، والتى تعد نموذجا ومثلا يحتذى به في تجسيد الدور الكبير للعمل الأهلى لاسيما وان الأورمان لديها تاريخ عريق ورصيد كبير فى الخدمة المجتمعية حافل بالإنجازات والأعمال الرائدة فى مجال العمل الخيرى والتطوعى، ومؤكدا على إهتمام المحافظة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يمتلكون امكانيات وقدراتهم هائلة تساهم في بناء ونهضة الوطن، مشيرا إلى أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهذه الفئة الهامة من المجتمع التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة في الفترة الحالية.



ومن جانبه أعرب ضياء أنور مدير مشروعات الأورمان ببني سويف عن تقدير الجمعية للمحافظ المستشار هاني عبد الجابر وحرصه على المشاركة في كل الفعاليات والانشطة الخيرية التي تقوم بها الجمعية على أراض المحافظة، لافتا إلى أن خطة عمل الجمعية في بني سويف تتضمن حزمة من المشروعات والأنشطة التنموية والخدمية، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية مع أكبر شركات الموردة للأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية والعصا الكهربية والسماعات الطبية، موضحا أن السماعات التي تم توزيعها اليوم ، يبلغ قيمة السماعة الواحدة 6 آلاف جنيه وبشهادة ضمان سارية لمدة سنة كاملة.