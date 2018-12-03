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برلمان

برلماني يحذر من الشائعات: يجب محاسبة مروجيها

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:57 م
النائب عاطف عبد
النائب عاطف عبد الجواد
محمود فايد
حذر النائب عاطف عبد الجواد، من انتشار الشائعات في الفترة الأخيرة، لدرجة أن القائمين عليها أصبحوا يريدون النيل من كل مؤسسات الدولة وتشويه بعض الشخصيات العامة بأخبار "مفبركة" ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف عبد الجواد فى بيان صحفى له أن هناك عددا من اللجان الإلكترونية تستهدف الدولة المصرية ويستغلون كل حدث ليقلبوا الوقائع رأسًا على عقب ويهاجمون مؤسسات الدولة بل يصل بهم الحد للتطاول على بعض الشخصيات التى تعمل فى مجال العمل العام، مؤكدا على أن هؤلاء ينفذون أجندات خاصة.

وطالب عضو مجلس النواب هيئات الدولة بالتصدى لمثل هذه الشائعات وذلك من خلال سرعة الرد عليها وتفنيدها وأن يكون للإعلام دور فى هذه القضية، ولابد من معاقبة أولئك المختبئين خلف الشاشات ويحسبون أنفسهم فى قرى محصنة بعيدا عن المحاسبة ولكن قريبا سيتم محاسبتهم بتهمة نشر الشائعات وتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التطاول على مؤسسات الدولة.
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