برلماني يحذر من الشائعات: يجب محاسبة مروجيها

حذر النائب عاطف عبد الجواد، من انتشار الشائعات في الفترة الأخيرة، لدرجة أن القائمين عليها أصبحوا يريدون النيل من كل مؤسسات الدولة وتشويه بعض الشخصيات العامة بأخبار "مفبركة" ليس لها أساس من الصحة.





وأضاف عبد الجواد فى بيان صحفى له أن هناك عددا من اللجان الإلكترونية تستهدف الدولة المصرية ويستغلون كل حدث ليقلبوا الوقائع رأسًا على عقب ويهاجمون مؤسسات الدولة بل يصل بهم الحد للتطاول على بعض الشخصيات التى تعمل فى مجال العمل العام، مؤكدا على أن هؤلاء ينفذون أجندات خاصة.



