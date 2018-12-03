ميناء غرب بورسعيد يستقبل 5500 طن رخام و350 طن معدات بترولية

استقبل ميناء غرب بورسعيد اليوم الاثنين السفينة MILLAC القادمة من تركيا والتى ترفع علم كومورس ويبلغ طولها 90 مترا والغاطس 7.2 متر، وذلك لتفريغ 5500 طن رخام بالميناء.



كما استقبل الميناء السفينة BF AYITA القادمة من إيطاليا والتى ترفع علم انتغوا ويبلغ طولها 145 مترا والغاطس 5.6 متر، وذلك لتفريغ 352 طن معدات بترولية تستخدم فى حقل ظهر للغاز.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.