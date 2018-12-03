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اقتصاد

وزير المالية: نستهدف خفض العجز المالي للموازنة العامة إلى 5%

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:59 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
محمد يحيى
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الدولة تسير وفقا للخطة الاستراتيجية التي تستهدف خفض العجز المالي للموازنة العامة ليصل خلال عام ٢١/٢٠٢٢، إلى أقل من نسبة ٥٪، وهو ما يتماشى مع المعدلات العالمية.

وأضاف معيط خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المنعقد اليوم أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تسير في الإتجاه الامان ،ووصل الاحتياطي النقدي إلي تأمين توفير ٩ أشهر من الواردات.

يذكر أن الدول النامية لديها فرص النمو بمعدلات تفوق ال٥:٧٪ ولكن يعوقها لتحقيق ذلك وجود التمويل الضروري للاستثمار، مشيرا إلي أن مصر تستهدف خلال العام الجاري ٥.٨٪ على أن يرتفع خلال العام المالي المقبل إلي ٦٪.
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