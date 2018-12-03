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الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الغد.. فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:58 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
فاطمة رضا
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك زيادة في نسب الرطوبة في الجو، وزيادة الشبورة المائية على الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات لتصل إلى حد الضباب على بعض الطرق.

وتوقع عبد العال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، صباح اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم مع زيادة تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، خاصة الشمالية الغربية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بدءًا من الغد سيكون هناك نشاط للرياح على جميع الأنحاء، مع زيادة فرص سقوط الأمطار التي تشمل السواحل الشمالية كاملة والوجه البحري ومدن القناة، فضلا عن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.
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