مريضة بالفشل الكلوى تناشد وزيرة الصحة مساعدتها لتلقى العلاج

استغاثت المواطنة أسماء أحمد متولى، إحدى سكان منطقة شبرا الخيمة، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لمساعدتها فى الحصول على سرير بالرعاية لعمل غسيل كلوى ثلاث مرات بالأسبوع.





و قالت فى رسالتها من خلال شكاوى صدى البلد : أنا أعانى من مرض فشل كلوى و محتاجة سرير فى الرعاية لأن مطلوب منى غسيل 3 مرات فى الأسبوع وأنا حاليا فى منزلى بموت وأهلى مش عارفين يعملو ايه كما إنى أعانى من مرض السرطان تفشى فى جسدى واحنا ظروفنا على قد الحال ولا نملك تكاليف الإنفاق على علاجى .

وناشدت من يريد المساعدة التواصل على رقم 01281828099 .



