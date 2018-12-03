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رياضة

تقارير: لوكا مودريتش سيتوج بالكرة الذهبية على حساب صلاح ورفاقه

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:59 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو الحلوانى
رجحت بعض التقارير العالمية وعلى رأسها " ماركا الإسبانية " و"سكاى نيوز" فوز الكرواتى لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية الخاصة بأفضل لاعب فى العالم والمقرر الإعلان عنها مساء اليوم فى حفل كبير بالعاصمة الفرنسية باريس .

وتتجه أنظار العالم أجمع نحو باريس، لمتابعة حفل الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية والذى ينافس عليها النجم المصرى محمد صلاح.

وتضم قائمة المرشحين أيضا للفوز بالجائزة العديد من الأسماء وعلى رأسها النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو والأرجنتينى ليونيل ميسى ومبابى وجريزمان وغيرهم من النجوم .

ومن المقرر أن ينطلق الحفل الخاص بالإعلان عن جائزة أفضل لاعب فى العالم فى تمام الساعة العاشرة مساء.

وقامت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية بإختيار قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم، للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أى استفتاءات جماهيرية ويختار كل صحفى أفضل 3 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز الأول فى إختيار كل صحفى على 5 نقاط، الثانى 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازليا بعد فرز أصوات جميع الصحفيين.

ويعتمد الصحفيون فى اختياراتهم على الألقاب الفردية والجماعية على مدار الموسم بجانب مهارة اللاعب واحترامه في الملعب، بالإضافة إلى مسيرة اللاعب.

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