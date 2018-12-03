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أخبار العالم

مزق الجمهورية في عام ونصف.. نائب فرنسي يطالب ماكرون بالرحيل

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:08 م
صدى البلد
حسام جابر
طالب أحد البرلمانيين الفرنسيين، الرئيس إيمانويل ماكرون بـ "الرحيل".

وقال فرانسوا روفان النائب عن مقاطعة سوم الفرنسية، بعد يوم من اندلاع أعمال عنف واسعة في قلب باريس: "ماكرون ينبغي أن يرحل قبل أن تجن بلدنا، تجن بالغضب".

وفي خطاب قصير لمدة دقيقتين للصحفيين بالقرب من قصر الإليزيه، أكد النائب الذي ينتمي إلى حزب "بيكاردي واقفة"، أن الأمر يعد الغضب ليتحول إلى "سعار"، مشيرا إلى أن غرور الرئيس وعناده ورفضه للتنازل يشعل الكره في أرجاء البلاد.

واتهم النائب الرئيس الفرنسي بتمزيق الجمهورية بسياسته، قائلا:"إنه هو، رئيس الجمهورية الذي مزق الجمهورية في 18 شهر، أنه هو بغروره الذي مزق فرنسا، أنه هو الذي وضع بلدنا في النيران والدم".

وأضاف: "استقيل ماكرون، هذه هي الكلمة التي نسمعها في كل مكان، أنه مطلب شعبنا، وأنا جئت هنا أمام الإليزيه لأقولها: "ماكرون ينبغي أن يرحل قبل أن يشعل البلد".
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