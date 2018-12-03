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برلمان

ممثل اتحاد صيد الأسماك يطالب بإنشاء مركز تسوية مستقل في قانون الرياضة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:37 م
مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوي
قال اللواء فؤاد عبد المنعم محمد، ممثل اتحاد صيد الأسماك في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك بعض الملاحظات على قانون الرياضة أولها أن اختصاص اللجنة الأولمبية إدارى، والوزارة اختصاصها مالى، وأن اللجنة لا تمتلك الكوادر الإدارية للقيام بدورها، وعلى الوزارة أن تقوم بالدور كاملا وأن يتم إسناد الاختصاصين لها المالى والإدارى.

وأضاف محمد، في كلمته اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أشرف رشاد، رئيس اللجنة، أن اللجنة الأولمبية تقوم بطلب للحصول على الموافقة فى عدد من الفعاليات للاتحادات والأندية وهذا الأمر مخالف للقانون، لأن اللجنة بمثابة هيئة رياضية تابعة للوزارة وليس من حقها أن تطالب الهيئات الرياضية الأخرى بالحصول على موافقات أو ما شابه وهذا اختصاص أصيل للوزارة.

وأشار ممثل اتحاد صيد الأسماك، إلى أن دور وزارة الرياضة مهمش فى القانون والأفضل عودة دور الوزارة مع تعديل جهود الاستثمار الرياضى وما يتفق الدولة، مؤكدا أن مركز التسوية والتحكيم داخل اللجنة يقوم بتعيين أعضائه وهذا الأمر يسير تساؤلات كثيرة، مطالبا بإنشاء مركز تسوية خاص مستقل على غرار محكمة الأسرة وأن تكون أحكامه واجبة التنفيذ.
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