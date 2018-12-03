وزير الدفاع في افتتاح ايدكس 2018: القوات المسلحة الحصن الأمين لمقدرات الأمة.. لا بد للسلام من قوة تحميه.. ونسعى لامتلاك القوة لدحر أي عدوان يستهدف أرض الوطن

الرئيس السيسي يفتتح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

وزير الدفاع:

منظومة الدفاع والتسليح تشكل عماد القوة وركيزة للأمن وحصن استقرارا للدول

معرض ايدكس 2018 يتيح الفرصة أمام الجهات المشاركة لعرض أحدث ما وصل إليه العلم العسكري

ايدكس 2018 تجمع عسكري راقي لعرض الابتكارات وتبادل الخبرات بين الدول

"الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ضيوف مصر الأجلاء من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ورؤساء الوفود والشركات العارضة السيدات والسادة بالأصالة عن نفسى ونيابة عن أبنائى من رجال القوات المسلحة أرسل لكم تحيه عطرة من مصر القوة والسلام".



وتابع:" فتشريفكم لنا اليوم فى إفتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية والأول من نوعه فى مصر " ايديكس 2018 " لمبعث فخر واعتزاز ورسالة يجب أن نتوقف أمامها وفى عمقها ومعانيها واسمحوا لى فى البداية أن أتوجه بخالص الامتنان والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته لهذا الحدث العالمى والذى حرص من خلال انعقاده أن يدرك العالم أن منظومة الدفاع والتسليح تشكل عماد القوة وركيزة للأمن والسلام وحصن الاستقرار للدول والشعوب".



وتابع: "أن هذا التجمع الدولى سيتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ماوصل إليه العلم العسكرى فى مجال الإنتاج والتصنيع العسكرى من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة وخلق تجمع عسكرى راقى يتم خلاله عرض المبتكرات وتبادل الخبرات وتنمية روابط العلاقات بين الدول فى المجالات العسكرية ومجالات الإنتاج الحربى".



واضاف: "فالواقع الحالى يؤكد أنه لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره وهذا واقع ستلمسونه بأنفسكم ويشاهده العالم معكم ويؤكد قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الدولية الرفيعة فى أمن واستقرار".



وأكد: "إن القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة وسعينا لإمتلاك مقومات القوة ليس سعيًا إلا للحفاظ على أمنها وسلامتها فى عالم يموج بالصراعات، وأن من يمتلك فية مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام ونتطلع معكم نحو مستقبل تجتمع فيه كل الثوابت التى تزيدنا إصرارًا على المضى قدمًا فى تقديم كل عمل من شأنه أن يمكننا من الالتزام بالدفاع عن مقدرات شعوبنا"، مؤكدًا بأن الجيش المصرى كعادته هو أعظم من تحدى المخاطر مهما تعاظمت معتصمًا بقوته ووحدته وساعيًا لامتلاك أرقى ما فى العلم من نظم تسلح بأيدينا وبالتعاون مع الأسرة الدولية ولسوف يظل هذا الجيش حارسًا وحاميًا لهذا الوطن".



ونوه : "نسعى لامتلاك القوة لدحر أى عدوان على أرض مصرنا الغالية فى تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام وأنه ليس أمامنا من سبيل إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلى بالمبادئ السامية التى تحفظ للأمم والشعوب وحدتها وقدرتها لنحافظ جميعًا على حاضرنا ومستقبلنا".



واختتم كلمته: "وفى نهاية كلمتى أتطلع معكم أن يكون المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية فى مصر"ايديكس 2018" منصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى سائلين وآملين من الله التوفيق والسداد حفظ الله مصر وجيشها وشعوبكم وبلادكم الأبية والسلام عليكم ورحمة الله".



وقال وزير الدفاع: "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تحت رعاية سيادتكم نستأذن لبدء افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية العسكرية إيديكس 2018 وفقنا الله.



واستمع الرئيس إلى عرض تفصيلى من اللواء طارق سعد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة إستعرض فيها خطط التطوير والتحديث التى تنتهجها القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات المشاركة بالمعرض والذى ينعقد بمشاركة أكثر من 376 شركة ومؤسسات عسكرية من 41 دولة حول العالم، وبحضور ما يقرب من عشرة الآلاف زائر من العسكريين والمهتمين بالصناعات العسكرية وبرعاية 15 شركة عالمية ومحلية، مضيفًا أن مساحة العرض وصلت إلى 19200 متر مربع بواقع 17000 متر مربع عرض داخلى و 2200 متر مربع عرض خارجى ، مشيرًا إلى أن المعرض يضم جناح لمعدات مكافحة الإرهاب العابر للدول.



وفى نهاية الافتتاح قام الرئيس بجولة تفقدية بقاعات المعرض الذى يضم 3 صالات كبرى، يضم كل منها مجموعة من الأجنحة تصل في مجموعها 21 جناحا من مختلف الدول المشاركة واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز الأسلحة المشاركة وخصائصها والإمكانات التى تتمتع بها.



كما تفقد الرئيس السيسى جناح جمهورية مصر العربية والذى يضم صناعات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهيئة تسليح القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية، والشركة العربية العالمية للبصريات، فضلا عن بعض الإدارات التخصصية المنتجة للمعدات العسكرية بالقوات المسلحة المصرية.



حضر الإفتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة والوفود الرسمية للدول المشاركة بالمعرض وعدد من الرموز والشخصيات العامة والإعلاميين وشباب الجامعات.



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة معرض (-2018EDE للصناعات الدفاعية والعسكرية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات والذى يستمر حتى الخامس من ديسمبر الجارىوصافح الرئيس فور وصوله الوفود الرسمية للدول المشاركة والتى ضمت عددا من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووزراء الإنتاج الحربى من مختلف الدول، كما شارك الرئيس السيسى الوفود فى إلتقاط صورة تذكارية مرحبا بجميع الحضور على أرض بلدهم الثانى مصر.بدأت مراسم الافتتاح بعرض فيلم تسجيلى بعنوان "مصر القوة والسلام" أعقبه أغنية بعنوان "أرض الأمان" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تناولا المكانة التاريخية والاستراتيجية لمصر وعطائها الفكرى والعلمى على مر العصور والمكانة العسكرية لها وتطور الجيش المصرى بالفترة الأخيرة وخاصة فى مجال التسليح والصناعات العسكرية، وتفاصيل الإعداد والتجهيز لأول معرض للصناعات الدفاعية على أرض مصر.وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة ترحيب بالسادة الحضور جاء نصها: