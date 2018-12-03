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برلمان

نائب: البرلمان انتصر لذوى الإعاقة بإصدار قانون يحافظ على حقوقهم

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:50 م
النائب عمر مصيلحى،
النائب عمر مصيلحى، من نواب ذوى الإعاقة
معتز الخصوصى
هنأ النائب عمر مصيلحي، من نواب ذوى الإعاقة، ذوي الإحتياجات الخاصة على مستوى العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة.

وأشار مصيلحى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان المصرى انتصر للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بعد إصداره لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، والذي أشاد به القاصي والداني وفى الداخل والخارج ، مشيرا إلى ان هذا القانون تضمن حقوقا كثيرة تكفل لهم ان يعيشوا حياة كريمة تليق بهم.

كما أكد عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة أن الرئيس السيسي اعتبر أن 2018 هو عام الأشخاص ذوى الإعاقة، الأمر الذى يؤكد على مدى اهتمام القيادة السياسية والرئيس السيسى بذوى الاحتياجات الخاصة خاصة المتفوقين منهم رياضيا وعلميا.
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