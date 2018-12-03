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الحكومة الرقمية.. الاتصالات تعد خريطة رقمية للأوقاف بـ 18 محافظة.. وخطة لميكنة خدمات الوقف وتدريب كوادر الوزارة على استخدام التكنولوجيا

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:01 م
الدكتورعمرو طلعت
الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات
وزيرا الاتصالات والأوقاف يبحثان التعاون في مشروعات التحول الرقمي وميكنة العمل
وزير الاتصالات:
  • الدولة تسعى لتحويل كافة الخدمات الحكومية إلى تعاملات رقمية
  • استخدام البيانات في التحليلات وإعداد المؤشرات لمساعدة متخذي القرار 
  • البدء في مشروعات مستقبلية لميكنة التعاملات على أملاك الوقف من خلال الشباك الموحد
  • تدريب كوادر متخصصة بالأوقاف على استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 



ناقش الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أوجه التعاون بين الوزارتين لميكنة وتطوير منظومة العمل بوزارة الأوقاف باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار مشروعات التحول الرقمي.

حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور علاء الحايس مدير محور نظم المعلومات الجغرافية والمشرف على البروتوكول، بالإضافة الى فريق عمل المشروعات المشتركة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شهد اللقاء استعراض أهم المشروعات والأعمال التي تمت خلال الفترة السابقة والخطط المستقبلية المقرر تنفيذها من خلال بروتوكول التعاون الموقع في سبتمبر 2016 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة والذي يهدف إلى تحسين منظومة وكفاءة بيئة العمل الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللمساهمة في تمكين وإتاحة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات والدعم الفني من أجل تمكين هيئة الأوقاف المصرية من القيام بمهامها، وذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي وبمشاركة كافة قطاعات الدولة المختلفة.

وتسعى الدولة للتحول إلى مجتمع يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة مناحي الحياة وتحويل كافة الخدمات الحكومية إلى تعاملات رقمية، واستخدام البيانات المختلفة في التحليلات وعمل المؤشرات اللازمة لدعم ومساعدة متخذي القرار لإدارة موارد الدولة واتخاذ القرارات التى تعتمد على البيانات الصحيحة والمدققة.

وفي إطار التعاون المشترك بين الوزارتين تم خلال الفترة السابقة الانتهاء من حصر أراضي وأملاك الأوقاف بعدد 25 محافظة موزعة على محافظات الجمهورية بقاعدة بيانات متكاملة للأوقاف وذلك لأول مرة في مصر، وبناء الخريطة الرقمية للأوقاف وتوقيع أراضي وأملاك الأوقاف على خرائط مساحية، وتكامل بيانات الأوقاف مع الخريطة الرقمية بالهيئة المصرية العامة للمساحة لعدد 18 محافظة بنسبة 100%، وجار استكمال عدد 7 محافظات لاستكمال بناء الخريطة المتكاملة مع البيانات حتى فبراير 2019.

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء في مشروعات مستقبلية لميكنة التعاملات على أملاك الوقف وميكنة دورات العمل بالوزارة والهيئة وكافة المناطق التابعة بالمحافظات للتيسير على المواطنين من خلال خدمات الشباك الموحد. وكذلك تدريب كوادر متخصصة بوزارة الأوقاف على كيفية استخدام تطبيقات وأدوات تكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على الارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن خطط التطوير المستقبلية تعتمد على الاستفادة من المخرجات الحالية لقاعدة البيانات في بناء نظام لوضع آليات لتسعير أراضي ومباني الأوقاف بناءً على تحليلات مكانية، بالإضافة إلى تطوير نظام لإدارة ومراقبة التحصيلات والتعديات التي تتم على الوقف، وسرعة حصر المتأخرين عن السداد ومراقبة مدى التزام المحصلين بخطط التحصيل وتقييم أدائهم، وذلك بما يسهم في دعم متخذي القرار لتعظيم عوائد الاستثمارات على موارد وأملاك الأوقاف.
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