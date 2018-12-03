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برلمان

ممثل اتحاد الكروكيه يطالب وزارة الشباب بدعم الألعاب غير الأولمبية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:42 م
مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوي
قال أحمد عبد الله ممثل اتحاد الكروكيه، إن قانون الرياضة قانون هيئات وليس رياضة ، مطالبا الدولة بتشجيع الرياضة وتدعيمها والإنفاق عليها مثل الصحة والتعليم وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها خاصة الاتحادات غير التى لا يوجد لها مصدر دخل وغير ممثلة وغير أولمبية.

وأوضح ممثل اتحاد الكروكيه، أن الاستثمار فى الرياضة من أفضل انواع الاستثمارات على مستوى العالم وهناك بعض الأندية استطاعت أن تنافس على الدورى بالـ"الفلوس" بعد الإنفاق عليها وبالمثل فى حال اهتمام الدولة بالاتحادات غير الأولمبية او بمعنى ادق الاتحادات عدا كرة القدم الذى ينفق على نفسه لما يمتلكه من إمكانيات تؤهله لذلك.

وطالب الشامى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف رشاد، بتمثيل الاتحادات الرياضية غير الأولمبية لمصلحة النشاط الرياضى، على أن تتولى الوزارة الإشراف المالى والإدارى.
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