برلماني: أزمات الصرف الصحي تتفاقم في إدكو لعدم وجود محطة

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إنشاء محطة صرف صحي بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بسبب تفاقم مشكلات الصرف الصحي في كثير من أنحاء المحافظة وعدم وجود حلول لها حتى الآن.



وأضاف "زين الدين" أن عدم وجود محطات صالحة للصرف الصحي ينتج عنه مشاكل كبيرة ممثلة فى إلقاء مخلفات الصرف الصحي في البحيرات وهو مانتج عنه نفوق العديد من الأسماك وتدهور الثروة السمكية بشكل كبير، وذلك بجانب المشكلات الصحية وانتشار الأوبئة التي يمكن ان يصاب بها السكان في حال اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي.



واشار إلى أن تسرب مياه الصرف الصحي الى الشوارع يتسبب في اعاقة حركة المرور والسيارات، وانتشار الحشرات والبعوض والروائح الكريهة، كما أن غرق الشوارع بالمياه، قد يؤدي إلى تهالك المبانى وسقوطها بعد فترة، وطالب النائب بسرعة النظر فى المشروعات الخاصة بانشاء شبكات الصرف الصحى وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لها والتنسيق بين الهيئات المختلفة وذلك للانتهاء منها خلال فترة وجيزة.