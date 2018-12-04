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برلمان

برلماني يكشف سبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
النائب عمر مصيلحى
النائب عمر مصيلحى من نواب ذوى الإعاقة
معتز الخصوصى
قال النائب عمر مصيلحى من نواب الأشخاص ذوى الإعاقة أن سبب تأخر إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة حتى الان هو 8 وزارات متشابكة بشأن القانون ، أدى إلى تأخره حتى تم استطلاع الرأى فى وزارة التضامن بشأن ذلك وتم الانتهاء من هذا الخلاف.

وأشار مصيلحى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة تم إرسالها من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة ، لكى يتم العمل بها فى أقرب وقت ممكن بعد الإنتهاء من مراجعتها.

وأكد عضو مجلس النواب عن الأشخاص ذوى الإعاقة أن مجلس النواب ليس له أى صلاحية لكى يتدخل فى اللائحة التنفيذية لقناون الأشخاص ذوى الإعاقة إلا بعد إقرارها من جانب وزارة التضامن الإجتماعى.
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