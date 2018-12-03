لجنة المنظمات الحقوقية تسلم نسخة مقترح تعديلات قانون الجمعيات



قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بتسليم نسخة من مقترح تعديلات قانون الجمعيات الأهلية إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك نيابة عن لجنة المنظمات الحقوقية.



وأكدت المنظمة، تمسك جمعيات المجتمع المدنى بمشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن ليكون هو المشروع الأوحد لقانون الجمعيات الأهلية لما فى هذا المشروع من توافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الجمعيات الأهلية.



وأوضحت: أن مسودة التعديلات شملت_ إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد، والاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.



وتابعت: كما انصب جوهر التعديلات علي 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور وكذلك ما ورد في تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم حتى يأتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية للقانون ديموقراطي يساعد على تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 20/30 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية.



وأشارت إلى أن المنظمات والجمعيات الحقوقية المنظمة في هذا التحالف إذ تقدم هذه التعديلات فإنها منفتحة على الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية من أجل تعديل قانون الجمعيات الأهلية.



