٤ عادات عليك القيام بها بعد تبييض الأسنان



وينصح الدكتور أحمد القفاص أخصائى تركيبات وتجميل الأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان بإتباع بعض التعليمات التى تضمن الحصول على النتائج الإيجابية.



٤عادات عليك القيام بهم بعد تبييض الأسنان:



١- منع شرب السوائل التى تحتوى على الصبغات مثل البيبسى والقهوة.

٢- يُمنع تناول الأطعمة التى تحتوى على ألوان مثل الصلصة والكاتشب لمدة أسبوع بعد تبييض الأسنان.

٣- من الممكن الشعور بالم بسيط أثناء وبعد تبييض الأسنان هذا يعد من الأمور الطبيعية نتيجة دخول المادة و تفعيلها في الأسنان و ينتهي هذا الألم بعد استخدام الفلوريد بعد تبييض الأسنان.

٤- لابد من الإعتماد علي العناية الشخصية بعد تبييض الأسنان واتباع ارشادات الطبيب لضمان التبييض لأكثر فترة ممكنة.

يعتمد الكثير من الأشخاص على تقنية تبييض الأسنان للتخلص من الإصفرار والشكل غير المرغوب فيه إلا أن البعض يقع فى بعض الأخطاء التى تجعلهم يخسرون الشكل الجمالى النهائى الذى حصلوا عليه من قبل.