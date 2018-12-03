ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

٤ عادات عليك القيام بها بعد تبييض الأسنان

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
رنا عصمت
يعتمد الكثير من الأشخاص على تقنية تبييض الأسنان للتخلص من الإصفرار والشكل غير المرغوب فيه إلا أن البعض يقع فى بعض الأخطاء التى تجعلهم يخسرون الشكل الجمالى النهائى الذى حصلوا عليه من قبل.

وينصح الدكتور أحمد القفاص أخصائى تركيبات وتجميل الأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان بإتباع بعض التعليمات التى تضمن الحصول على النتائج الإيجابية.

٤عادات عليك القيام بهم بعد تبييض الأسنان:

١- منع شرب السوائل التى تحتوى على الصبغات مثل البيبسى والقهوة.
٢- يُمنع تناول الأطعمة التى تحتوى على ألوان مثل الصلصة والكاتشب لمدة أسبوع بعد تبييض الأسنان.
٣- من الممكن الشعور بالم بسيط أثناء وبعد تبييض الأسنان هذا يعد من الأمور الطبيعية نتيجة دخول المادة و تفعيلها في الأسنان و ينتهي هذا الألم بعد استخدام الفلوريد بعد تبييض الأسنان.
٤- لابد من الإعتماد علي العناية الشخصية بعد تبييض الأسنان واتباع ارشادات الطبيب لضمان التبييض لأكثر فترة ممكنة.
loading...

ترشيحاتنا

تجديد حبس بلطجية متهمين بمحاولة قتل ضابط وحيازة أسلحة في المقطم

أول رد فعل إماراتي على انسحاب قطر من منظمة أوبك

التضامن عن أزمة مستشفى 57357: ادعاءات كاذبة.. ولم يجر تجارب سريرية على المرضى

الخطوط القطرية تكبد مطارا أمريكيا 1.5 مليار دولار خسائر

رجعت الشتوية.. أمطار الاسكندرية تحولها إلى قطعة من أوربا.. صور

ضابط شرطة يعثر على طفل قبل اختطافه بعزبة البرج ويسلمه لأسرته

الإنتاج الحربى آخر محطات نجم الأهلى الجديد مع وادى دجلة

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الصحراوي ببني سويف

صبري رحيل يقترب من الانضمام للزمالك

السعودية تبعد جهاد جريشة عن إدارة لقاء الزمالك والمصري

رسميا.. الكاف يستبعد سيراليون من تصفيات الأمم الإفريقية

كاميرا صدى البلد داخل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للجريئات فقط.. مكياج عيون وحواجب للاحتفال بـ 2019

شاهد.. ميدان المشهد الحسيني بعد تجميله وتنظيفه في حملة مكبرة

رجعت الشتوية.. أمطار الاسكندرية تحولها إلى قطعة من أوربا.. صور

مصر تعرض أحدث منتجاتها العسكرية بـ إيديكس 2018.. صور

شاهد.. مسيرة بـ الطفطف في قنا احتفالا باليوم العالمي للمعاق

فيديو

محمد مصيلحي يكشف دور حلمي طولان في إقصاء الزمالك من البطولة العربية ..فيديو
التحالف العربى: نبذل قصارى جهدنا لتأهيل الأطفال المستغلين من الحوثيين..فيديو
محافظ الدقهلية: إجراءات تراخيص التوكتوك معقدة وتحتاج لوقت
شاروبيم يكشف لـ صدى البلد كواليس حضور خطبة الجمعة مع وزير الأوقاف..فيديو
مشروعات تنموية عملاقة.. قطار تطوير النقل يسابق الزمن لتحقيق حلم النقل متعدد الوسائط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟