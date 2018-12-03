رامز عباس: القومي للإعاقة بذل جهدا كبيرا في تغيير الثقافة المجتمعية

قال رامز عباس الشهير بـ الأصم الناطق، إن المجلس القومى لشئون الإعاقة أدى في الفترة الأخير دورا كبيرا في تغيير الثقافة المجتمعية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأكد رامز في تصريح "لصدى البلد " أن المجلس قام بتنفيذ العديد من الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل المختلفة التي هدفت لتغيير الصورة النمطية السلبية نحو ذوي الإعاقة بصورة أخرى أدت لتغيير كبير وملحوظ في قضية الإعاقة.



و أشار إلى إن هناك دورا تشجيعيا لرئيس الجمهورية لمجلس الإدارة الحالي للمجلس القومى لشؤون الإعاقة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء نحو ضرورة العمل على إستكمال حل مشكلات ذوي الإعاقة وضرورة خروج اللائحة التنفيذية بشكل يحقق لهم كل المكتسبات المأمولة بصورة ترضيهم وبنفس الوقت تراعي خطة الإصلاح الاقتصادي للبلاد.



وتابع عباس أن الإشكالية التي جعلت الكثيرين ينتقدون أداء المجلس ظنا منهم أن له دورا خدميا مثل الهيئات والوزارات المعنية وهو بالأساس يتواصل معهم لتسهيل حل المشكلات في حدود دوره التأسيسي وآليات عمله التي يرسمها رئيس الوزراء والأمين العام أيضا كخبراء داعمون للقضية.





