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برلمان

رئيس دفاع البرلمان: معرض إيديكس 2018 نافذة لشركات كل الدول

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:45 م
اللواء كمال عامر،
اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان
ماجدة بدوي
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، يعد حدثًا وطنيًا هامًا، لاسيما في هذه المرحلة وبمثابة رسالة للعالم أجمع تؤكد استقرار البلاد وأنها تنعم بالأمن والأمان لكونها تستطيع تنظيم مثل هذا الحدث بمستواه العالمي.

وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، في أعقاب مشاركته في فعاليات افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية، أن "إيديكس 2018" ولد عملاقًا وتأتي أهميته في أنه يعتبر نافذة لكافة الشركات بالدول المختلفة، لاستعراض أحداث ما وصلت إليه في العلم فيما يتعلق بالمنظومة الأمنية، حيث شارك فيه 41 دولة و316 شركة أسلحة عالمية، بحضور 10 وزراء للدفاع و7 وزراء للإنتاج الحربي، و7 رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الصديقة.

وتابع عامر، أن مصر تمكنت من تنظيم هذا المعرض بكفاءة عالية، وتسوق القاهرة من خلاله جزءا من منتجاتها العسكرية "الفاخرة" والتي صنعت بأيدٍ مصرية للدول الصديقة، لافتًا إلي أهمية خروج "إيديكس 2018" بهذا الشكل المميز بما يدعم الأمن القومي المصري والكفاءة الفعالة للقوات المسلحة، بالإضافة إلي اللقاءات الثنائية التي قد تعقد على هامشه.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلي أن رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصري،أفاد بأن الهيئة عملت على قدم وساق بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية من أجل تنظيم هذا الحدث المهم، حيث استقبلت الموانئ المصرية 227 شحنه لعرضها بـ"إيديكس 2018" ومن ثم نقلها إلي مركز المعارض الدولية.
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