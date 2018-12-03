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رئيس محلية النواب يدعو لانتفاضة لحماية ووقاية الطرق من الحوادث

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:39 م
المهندس أحمد السجينى،
المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
محمود فايد
دعا المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى انتفاضة حقيقية لوضع منظومة متكاملة من قبل الجهات صاحبة الولاية على الطرق في مصر، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالمرور، لحماية ووقاية الطرق من تكرار الحوادث.

جاء ذلك في تعليقه على تصادم عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، بسبب الشبورة ووقوع العديد من الضحايا، مؤكدًا على أننا في حاجة لتضامن المسؤولية من قبل الجهات المختصة، والجهات صاحبة الولاية على الطرق، وهو أمر غير مكلف، متضمنة مواجهة المطبات العشوائية وتفعيل اللافتات الإرشادية ورفع الأتربة من جوانب الطرق، وتفعيل الإزالات الخاصة بالمطبات العشوائية، وإغلاق الطريق عند وجود شبورة، بشكل حاسم، وأيضًا تفعيل الرادار المتحرك والثابت وتكثيف الدوريات قائلا:" منظومة بسيطة وغير مكلفة حيث لا حاجة للمليارات لبناء الكباري والطرق الجديدة وإنما تفعيل لإجراءات بسيطة تمنع وقوع كوارث كبيرة".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن ترك الأمر للقضاء والقدر،- وهو على حاله - أمر غير مقبول، حيث علينا كجهات مختصة أن تقوم بدورها أولا وتتغلب على كافة الترهلات والإهمال، ومن ثم تترك الأمر للقضاء والقدر، وإنما ترك الأمر للقضاء والقضاء مع وجود الإهمال والترهل، الذي يتسبب في الحوادث أمر غير مبرر، مشيرًا إلى أننا نرى عدم إدارة للطرق بكثير من الوعى والمسؤولية تجاه الأرواح والسيارات السائرة علي الطرق.

وطالب السجينى بتفعيل دور مديريات الطرق على مستوى الجمهورية، وأيضا هيئة الطرق والكباري، في تفعيل هذه الرؤى الخاصة بالحماية والوقاية، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين في ردودهم على مثل هذه الكوارث والحوادث تتم بدون إحساس بالمسؤولية ، ونرى العجب في ردود بعضهم سواء في لجنة الإدارة المحلية أو في اللجان الأخرى حيث انها تحمل قدرا كبيرا من السفه والسطحية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المسؤولية تضامنية ولابد من تفعيل كافة الاختصاصات لمواجهة ازهاق الأرواح التي تتم على الطرق، بمنظومة حماية ووقاية، وهي لا تكلف الكثير، مؤكدا على أن الوضع في الماضي كان أسوأ والآن لم نصل بشكل نهائي إلى الوضع الأفضل لوضع الطرق في مصر، ولابد من منظومة حماية ووقاية لطرقنا.
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