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رياضة

ممدوح عباس يوجه رسالة دعم لفريق الزمالك

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة دعم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب هزيمة الكيان الأبيض بهدف دون رد أمام الاتحاد السكندري وتوديعه للبطولة العربية بشكل رسمي.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك : الخروج من كأس الشيخ زايد رغم فداحة الخسارة ليس نهاية المطاف ، ثقوا بأنفسكم وبالله واحذروا الفتنة..".
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