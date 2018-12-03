محافظ بورسعيد: بدء أعمال الرصف لمشروع الـ 44 عمارة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء أعمال الرصف لمشروع إنشاء 44 عمارة سكنية بقرية النورس جنوب بورسعيد، بديل عشوائيات، والذي يُعد أحد المشروعات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بمستوى خدمات هذه المناطق من أجل توفير مساكن لائقة وتحسين جودة الحياة للقاطنين بها.



ووجه محافظ بورسعيد -بحسب بيان اليوم الاثنين- بتكثيف الجهود من أجل سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ليكون المشروع جاهز بصورة متكاملة للافتتاح في احتفالات المحافظة بعيد النصر.



وذكر المحافظ أنه بالانتهاء من المشروع ستكون بورسعيد من أولى المحافظات التي سيتم فيها تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة.



الجدير ذكره أن المشروع يقع على مساحة 16 فدانًا، ويضم 44 عمارة سكنية بـ 880 شقة، كل شقة 3 غرف وصالة، كما يضم المشروع عددًا من الوحدات الخدمية أبرزها مدرسة، تشمل مراحل التعليم المختلفة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وتضم 28 فصلًا، كما يشتمل المشروع على وحدة صحية على مساحة 750 مترًا، وفرن بلدي تمويني يخدم عمارات النورس والمناطق المجاورة.