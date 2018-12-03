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برلمان

النائب فايز بركات: المدارس المهنية بداية فارقة لتطوير التعليم الفني

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:35 م
فايز بركات، عضو لجنة
فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب
فريدة محمد
أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتأسيس أول مدرسة ثانوية مهنية فى مصر، والتى تم فتحها هذا العام بمدينة الفيوم، واعتبر ذلك بداية لرفع كفاءة "الصنايعية" وخاصة عند تعميم المدارس المهنية على مستوى الجمهورية .

وأوضح بركات فى بيان صحفى له أنها خطوة مهمة لظهور الكفاءات والاشخاص المدربة جيدا على هذا العمل ، وذلك سيعكس فى النهاية على المصانع المصرية ويطورها ويزيد من رقعة انشاء المصانع فى مصر فلا تحتاج للاستيراد من الخارج بأموال باهظة مرة اخرى.

واضاف ان الامر لن ينحصر عند ذلك فمع تطبيق الأساليب الحديثة ووجود العمال المدربة جيدا سيرفع ذلك من مستوى الإنتاج المصرى ثم يزداد التصدير للمنتجات المصرية وتصبح الصناعة المصرية علامة فارقة أمام الصناعات العالمية وينعكس هذا كله فى النهاية على التنمية الاقتصادية المصرية.

وأكد النائب على ضرورة حرص الدولة على إنشاء العديد من المدارس المهنية الحكومية لينضم إليها جميع الطلاب من الفئات المختلفة ، ومن ثم تدريبهم على العمل بجدية واحترافية مع إعطاء شهادات خبرة لمن يجتاز التدريبات بكفاءة والتزام مع توفير فرص عمل لهم من خلال المصانع الحكومية المختلفة بعد التخرج.
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