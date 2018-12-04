3 أمور أوصى بها رسول الله عند التوجه إلى الله بالدعاء

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصى بثلاثة أمور عند التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء.



أوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأمور الثلاثة التي أوصى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الدعاء، هي: « الدعاء في بطن كف اليد، وعدم الدعاء في ظهر اليد، ومسح الوجه بالكفين عند الانتهاء».



استشهد بما ورد في سنن ابن ماجه، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ، فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».