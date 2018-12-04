ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

3 أمور أوصى بها رسول الله عند التوجه إلى الله بالدعاء

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
الدعاء
الدعاء
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصى بثلاثة أمور عند التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء.

أوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأمور الثلاثة التي أوصى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الدعاء، هي: « الدعاء في بطن كف اليد، وعدم الدعاء في ظهر اليد، ومسح الوجه بالكفين عند الانتهاء».

استشهد بما ورد في سنن ابن ماجه، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ، فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».
loading...

ترشيحاتنا

صوفيا صادق تحيي حفل ختام مهرجان الإسكندرية للأغنية

الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو

3 أمور أوصى بها رسول الله عند التوجه إلى الله بالدعاء

والد مؤمن زكريا: ابن الأهلي هيروح فين يعني.. فيديو

زلابية بالعسل على الطريقة اللبنانية

شاهد.. صاحب أطول لسان فى العالم.. يصل إلى جبهته

أمير مرتضى يكشف تفاصيل جلسة رئيس الزمالك وجروس وموعد تقييم الأخير

التموين تناشد المواطنين المحذوفين من البطاقات سرعة التقدم بتظلم

برلماني يكشف سبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

إزالة 394 حالة تعدِ علي الأراضي في سوهاج

لمنع فوضاه.. ضعي جدولا للغسيل وستشعرين بالفرق

شاهد.. الموسيقار راجح داوود يعزف موسيقى أبرز أعماله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو
رئيس مجلس أمناء 57357: كنت واثقا من البراءة.. والحملة الشرسة أثرت على التبرعات
محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو
الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟