3 أمور أوصى بها رسول الله عند التوجه إلى الله بالدعاء

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصى بثلاثة أمور عند التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء.
أوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأمور الثلاثة التي أوصى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الدعاء، هي: « الدعاء في بطن كف اليد، وعدم الدعاء في ظهر اليد، ومسح الوجه بالكفين عند الانتهاء».
استشهد بما ورد في سنن ابن ماجه، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ، فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».
أوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأمور الثلاثة التي أوصى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الدعاء، هي: « الدعاء في بطن كف اليد، وعدم الدعاء في ظهر اليد، ومسح الوجه بالكفين عند الانتهاء».
استشهد بما ورد في سنن ابن ماجه، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ، فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».