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محافظات

فحص 38 ألفا و432 مواطنا ومواطنة بأسوان بحملة فيرس سى.. صور

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:50 م
حملة فيرس سى
حملة فيرس سى
شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الدفع بالأطقم الطبية المتحركة إلى المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية بمختلف القطاعات والمجالات لتحقيق المسح الشامل لجميع فئات المجتمع الأسوانى المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير السارية تحت رعاية الرئيس السيسي.

وأكد أنه حتى اليوم الثالث للحملة تم فحص 38 ألفا و432 مواطنا ومواطنة بزيادة عن المستهدف توقيع الكشف الطبى عليهم، وهو الذي يعكس مدى الإقبال الجماهيرى من أهالى المحافظة ويعبر عن درجة الوعي والحرص الذي يتحلى به المواطن الأسوانى للاستفادة من هذه المبادرة فى الاطمئنان على صحته.

وقال الدكتور إيهاب حنفى إنه تم التنسيق الكامل بين الإدارات الصحية والوحدات المحلية لاتخاذ جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة وخاصة فى القرى البعيدة والمناطق النائية، لافتًا إلى أنه تم توفير جميع سبل الراحة لاستيعاب الزخم الكبير من المواطنين والذى تشهده مختلف الوحدات المحلية والمستشفيات وأيضًا فى المواقع التى تتواجد بها الفرق المتحركة في جميع المدن والمراكز.
فحص 38 ألفا و432 مواطنا ومواطنة بأسوان بحملة فيرس سى.. صور
فحص 38 ألفا و432 مواطنا ومواطنة بأسوان بحملة فيرس سى.. صور
فحص 38 ألفا و432 مواطنا ومواطنة بأسوان بحملة فيرس سى.. صور
فحص 38 ألفا و432 مواطنا ومواطنة بأسوان بحملة فيرس سى.. صور
فحص 38 ألفا و432 مواطنا ومواطنة بأسوان بحملة فيرس سى.. صور
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