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رياضة

أبو ريدة ينتقد تصريحات كردى تجاه الزمالك وبيراميدز

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:40 م
هانى ابوريدة
هانى ابوريدة
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على حيادية اتحاد اللعبة في جميع مسابقاته، وأن اتحاد كرة القدم يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري، إضافة إلى أن المسابقة تدار باحترافية عالية من لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين.

وأشار أبو ريدة إلى أن ما صدر على لسان د.كرم كردى عضو مجلس الإدارة من تصريحات حول إنه متخوف من فوز نادي بيراميدز بمسابقة الدوري الممتاز، وتمنى تتويج الزمالك باللقب، كانت في إطار خارج تماما عن موقعه كعضو مجلس إدارة في الاتحاد، وأن هذه الأمنيات لا علاقة لها بعمل الاتحاد وقراراته ومواقفه المحايدة.

أضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سعيد بزيادة المنافسة على سباق الدوري، بل ويأمل أن تتسع دائرة هذه المنافسة بما يعكس قوة الدوري المصري، ويساعد على الارتقاء بالمسابقة فنيا وتسويقيا بما يعود بالنفع على جميع الأندية المشاركة، وبالتالي على الكرة المصرية بصفة عامة.
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