الصين تعرض أحدث أسلحتها في أيديكس ٢٠١٨.. صور

شهد جناح شركات السلاح الصينية العارضة في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية أيديكس 2018 العديد من المعروضات ونماذج الأسلحة الخاصة بالأسلحة الروسية المختلفة حيث تم عرض نماذج الصواريخ الصينية المتطورة وصواريخ متوسطة المدى بالاضافة الي الطائرات والتسليح القتالي للجنود بالاضافة الي عرض نماذج للدبابات والمدرعات والمركبات البرمائية.



وقد عرضت أكثر من ٣٧٣ شركة سلاح معروضتها ومنتاجتها في والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.



وتنوعت الشركات فيما بينها؛ حيث كان للجناح المصري والامريكي والصيني والروسي والفرنسي نصيب كبير من زوار المعرض ؛ حيث اشتمل الجناح الامريكي على عرض انواع مختلفة من الاسلحة مثل نماذج للصواريخ ونماذج للطائرات كذلك المدرعات والهوائيات والحرب الالكترونية؛ والرادارات.



والجناح المصري جناح مشترك بين القوات المسلحة والهيئة القومية للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة المصرية العالمية للبصريات؛ حيص تم عرض العديذ من نماذج الطائرات والمدرعات والقوارب والهوائيات والردادرات: بالاضافة الي عرض نماذج المساهمة في القطاع المدني.



وكان للحضور العربي ظهور متميز حيث قامت كل من السعودية والامارات عرض نماذج متنوعة من المدرعات والعديد من السيارات بحماية الشخصيات الهامة كما تخصصت معروضات الشركات الالمانية في "السفن والغواصات والقوارب والاسلحة الخفيفة"



وللشركات اليابانية والبريطانية حضور كبير في المعرض؛ حيث تخصصت الشركات البريطانية في عرض التكنولجيا المتطورة في مجال الاتصالات بالاضافة الي الاسلحة المتنوعة سواء كانت خفيفية او ثقيلة؛ اما الجناح الياباني تخصص في عرض نماذج للسفن والطائرات.



وكان للجناح الكوري الجنوبي حضور متميز في عرض نماذج لمدافع وراجمات للصواريخ؛ كما كان لافريقيا حضور ايضا في المعرض كما خصصت الصين جناح كبير عرضت فيه منظومات متنوعة من الصواريخ والطائرات بدون طيار كذلك الحرب الالكترونية.



ويعد هذا الحدث الأول من نوعه فى مصر والقارة الأفريقية، ويتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية فى مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب الصناعات العسكرية المصرية إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .



وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة «كلاريون العالمية» التى تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولى، حيث شاركت فى تنظيم أكثر من 200 فاعلية فى القطاعات المختلفة، ويشارك في المعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.



يذكر أن الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة قد افتتح معرض (-2018EDE للصناعات الدفاعية والعسكرية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات والذى يستمر حتى الخامس من ديسمبر الجارى.