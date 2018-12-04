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برلمان

نائبة تكشف مزايا للأشخاص ذوى الإعاقة فى قانون الخدمة المدنية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معتز الخصوصى
قالت النائبة سهير الحادى ، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة أنه لأول مرة فى تاريخ مصر يصدر البرلمان قانون الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام رقم 10 لعام 2018، مشيرا إلى أن إصدار هذا القانون تزامن مع إطلاق الرئيس على 2018 بأنه عام ذوى الأشخاص ذوى الإعاقة، جاء ذلك تعليقا على الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة اليوم.

وأشارت الحادى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن القانون صدر من شهر فبراير عام 2018 ، إلا انه متوقف على اللائحة التنفيذية والتى ستصدر قريبا ، بهدف الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة ان مواد القانون متفقة تماما مع الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الاعاقة، ويشمل القانون كل ما يتعلق بالأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة، حيث لم يترك القانون أى ثغرة ولم يتطرق إليها.

وأوضحت أن قانون الخدمة المدنية تضمن مواد تخص الأشخاص ذوى الإعاقة منها منح ساعة مدفوعة الأجر لذوى الإعاقة سواء فى بداية اليوم أو نهايته حسب رغبته، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون تمنح كل شخص من ذوى الإعاقة حقه فى العمل فى أقرب مكان لمسكنه.
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