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أخبار العالم

مجلة أمريكية: اليابان مفتاح الولايات المتحدة لاحتواء الصين

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:47 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
يبدو أن القرن الحادي والعشرين في طريقه ليصبح القرن الآسيوي نظرا لهيمنة الصين المتنامية، ولهذا السبب سيظل التحالف بين الولايات المتحدة واليابان نقطة ارتكاز للسياسة الخارجية الأمريكية في تعزيز المعايير الديمقراطية والازدهار الاقتصادي والتعاون متعدد الأطراف حول العالم، حسبما ذكرت صحيفة ناشيونال إنترست، في تقرير لها، نشر أمس الأحد. 

لقد كانت اليابان شريكا موثوقا للولايات المتحدة منذ عام 1945، إلا أن الفجوة في العلاقات اتسعت في الحرب الباردة منذ الاتحاد السوفييتي، وصعود الصين إلى وضع القوة العظمى وتطوير كوريا الشمالية لأسلحتها النووية. 

وفي الوقت الحالي، أدرك صانعو السياسة في الولايات المتحدة أن اليابان قد تصبح من أكبر الداعمين الرئيسيين لمصالح الولايات المتحدة في آسيا نظرًا لأنها حليف وثيق وصاحبة أكبر اقتصاد بعد الصين.

اعتبارا من الآن، ستحتفظ اليابان بقدراتها على تشكيل ملامح السياسة الأمريكية في آسيا. واشارت المجلة الأمريكية إلأى أنه من هذا المنطلق، يجب على الولايات المتحدة أن تكون على علم بالأولويات الاقتصادية المحلية المتغيرة في اليابان، فضلًا عن امتيازاتها الأمنية كدولة جزرية معزولة تفتقر إلى الموارد الطبيعية الحيوية ويحيط بها جيرانها التوسعيون. 

وأوضحت ناشيونال انترست أن سبب دعم الولايات المتحدة لليابان يتمثل في مواقعها الدفاعية الأمامية التي تحمي حرية الملاحة وسيادة القانون في غرب المحيط الهادي. 

إن جهود طوكيو الرامية إلى أن تصبح زعيمة إقليمية تتعارض مع علاقاتها مع الصين وكوريا، فعلى الرغم من التعقيدات التي يفرضها الخيار المشترك بين الصين وكوريا لتحقيق مكاسب استراتيجية، يمكن لليابان أن تتولى دور الوسيط في المنطقة. 

وأشارت المجلة إلى أنه من خلال القيام بدور الوسيط، سيصبح لدى اليابان القدرة على دعم الولايات المتحدة من خلال المشاركة البناءة مع الصين وكوريا، أصحاب المصلحة الرئيسيين في المناقشات الجارية المتعلقة بانتشار الأسلحة، والإرهاب العالمي، وتغير المناخ، ضمن قضايا وطنية أخرى ذات أهمية كبرى. 

وقد أكدت ناشيونال انترست على أهمية استكشاف الولايات المتحدة لسبل جديدة للتعاون مع اليابان، بالإضافة إلى توسيع الاقتصاد المحلي لطوكيو وتعزيز مكانتها الدولية من خلال الاستثمار المشترك في آسيا. فاليابان لديها القدرة على الظهور كوسيط رئيسي في المناقشات الحاسمة، نظرا لعلاقاتها القوية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والتكافل الاقتصادي مع الصين.
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