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أخبار البلد

عمرو نصار: المجلس خيب آمال ذوي الإعاقة في عام 2018

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
أماني نوار
قال عمرو نصار مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة،  إن المجلس القومي للإعاقة لم يقدم أي خدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة؛ موضحا أنه لم يقم بدوره طوال عام 2018.

وأكد عمرو نصار في تصريح " لصدى البلد " أنه على الرغم من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن المجلس خيب آمال الكثير من ذوي الإعاقة سواء على المستوى الصحي أو التعليمي وأكبر دليل على ذلك هو تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة حتى الآن .

وطالب نصار من المجلس القومي لذوي الإعاقة أن تكون نشاطاته على أرض الواقع حتى يشعر بها ذوو الإعاقة؛ موضحا أن المجلس لا يقبل النقد ومن يعترض على أدائه يوقفون التعامل معه.
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