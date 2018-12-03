وفاة رئيس برشلونة التاريخي السابق

توفى خوسيه لويس نونيز، رئيس نادي برشلونة التاريخي السابق، عن عمر يناهز 87 عامًا.



وكان خوسيه لويس نونيز، تولى رئاسة النادي الكتالوني لمدة 22 عامًا، وحصد البارسا العديد من البطولات بجميع الألعاب في عهده.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة حصل على 140 لقب في جميع الألعاب بعهد نونيز، حيث حقق فريق كرة القدم 24 بطولة، وحقق فريق كرة السلة 26 بطوله، بينما حقق فريق اليد 50 بطولة، فيما حقق فريق الهوكي 37 بطولة.