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ديني

أمين الفتوى يجيب: هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
القسم الديني
تلقى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن الكريم ليس له أصل في الدين وهو بدعة ؟ "

قال "ممدوح" في إجابته على السؤال الوارد له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، إن من قال ان قول صدق الله العظيم بعد انتهاء تلاوة القرآن الكريم بدعة، كلامه ضعيف وليس له أي أساس من الصحة، منوها إلى ضرورة عدم التفات المسلمين إلى مثل هذه الفتاوى المضللة

وأضاف أمين الفتوى، أن عبارة "صدق الله العظيم" يشرع قولها بعد الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم " قل صدق الله"، لافتا إلى أن قولها ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية.
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