تقرير: 34.5 مليار دولار أقساط التأمين الهندسى بحلول 2027

أكد الاتحاد المصرى للتأمين أنه بين عامي 2018 و 2027 ، يمكن أن ترتفع أقساط التأمين الهندسي عالميا إلى حوالي 34.5 مليار دولار.





وقال الاتحاد المصرى للتأمين أنه وفقًا لمعهد سويس ري Swiss Re Institute ، بلغت أقساط التأمين الهندسي العالمية في عام 2017 حوالي 21 مليار دولار أمريكي ، وأن هذا يمثل حوالي 3٪ من إجمالي أقساط التأمين التجاري (حوالي 730 مليار دولار أمريكي في عام 2017).





وأوضح فى تقرير له أن حوالي نصف أقساط سوق التأمين الهندسي هي لتأمين المشاريع، للحماية من المخاطر التي قد تحدث أثناء الإنشاء أو تركيب بالمصنع والمباني والبنية التحتية.





وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، فقد واجه التأمين الهندسى العديد من التحديات وذلك بعد الارتفاع السريع خلال الالفية الثانية (2000s) لنشاط البناء في عدد من البلدان النامية، حيث عانت أقساط التأمين الهندسي العالمية من الركود في السنوات الأخيرة.





ولفت الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن الإنفاق على الإنشاءات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في العديد من الأسواق المتقدمة، لا يزال في مستوى اقل من الذي كان عليه قبل الأزمة المالية عام 2008، في حين أن بعض الأسواق الرئيسية الناشئة بدأت تخرج ببطء من فترات ركودها الأخيرة.