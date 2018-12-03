الأسطول الروسي بالبحر الأسود يختبر أنظمة صاروخية في القرم

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الإثنين، أنه تم اختبار نظام الصواريخ الساحلية المضادة للسفن "بال و باستشون" لضرب أهداف بحرية متصورة في شبه جزيرة القرم.



وقال الأسطول، في بيان أصدره اليوم "الاثنين" ونقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن جنود منظومة الصواريخ الساحلية المضادة للسفن التابعة لسفن أسطول البحر الأسود بالاشتراك مع نظم الاستطلاع الساحلي المحمول، نفذوا تدريبات مخططا لها في ميادين إطلاق الصواريخ في شبه جزيرة القرم لصقل المهارات العملية لتوجيه ضربات صاروخية محاكية".



