محكمة سويدية تؤيد حكما على شخص كان محور فضيحة جائزة نوبل للآداب

أيدت محكمة سويدية اليوم الاثنين حكما بإدانة جان كلود أرنو، الذي كان محور فضيحة هزت الأكاديمية التي تمنح جائزة نوبل للآداب، في قضية اغتصاب.



وأدانته المحكمة في جريمة اغتصاب ثانية أيضا ورفعت الحكم الصادر ضده بالسجن بستة أشهر ليصبح عامين ونصف العام.



وأرنو متزوج من إحدى أعضاء الأكاديمية السويدية وأثارت الاتهامات الموجهة له خلافا مريرا بين أعضائها. ودفعت الفضيحة الأكاديمية إلى إرجاء تقديم جائزة نوبل للآداب العام الجاري.