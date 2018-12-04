ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الحبيب الجفري: 3 أمور تحول المصيبة والبلاء إلى نعمة.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
أمل فوزي
قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إنه عندما يصيب الإنسان شدة أو بلاءً أو مصيبة، فإن هناك من يتعامل معها تعامل خاطئ، منوهًا بأن هناك ثلاثة أمور تجعل المصيبة تتحول إلى نعمة. 

وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «كيف نتعامل مع المصيبة والابتلاء؟»، أن هناك من الناس يتعامل مع المصائب التي تحل به بالسخط والاعتراض على مراد الله عز وجل والغضب، وبعضهم يصل به الحال إلى التشكك -العياذ بالله- والتطاول على جناب الله سبحانه وتعالى، ويتساءل لماذا فعلت بي هكذا يارب؟ أنا لا أستحق هذا، أنا لم أخطئ في شيء.

وأضاف أن في الحقيقة كلنا خطأ ونقص وتقصير ولو حاسبنا الله سبحانه وتعالى على أقل سيئاتنا لخسف بنا الأرض، وكنا أهل لذلك، لولا الفضل الإلهي والجود الرباني والرحمة والحِلم، فنحن مملوكين لربنا ، وله جل وعلا أن يفعل ما يريد، وأملنا ورجاؤنا في رحمته عز وجل، مشيرًا إلى أن التفويض والتوكل والرضا بالقضاء يجعل من ظاهرة المصيبة التحول إلى نعمة بعد ذلك.
loading...

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية يكشف 5 صدقات غير مكلفة لا يعرفها كثيرون

مركز التنبؤ: سقوط أمطار اليوم وغدا.. وتحذيرات لسكان المناطق الجبلية

طرق التسوية المناسبة لكل أنواع السمك

صورة تكشف إصابة طفلة بالسرطان.. صور

وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة توقيع اللاعب لـ بيراميدز.. فيديو

الإسكندرية في الشتاء.. حكاية عشق من نوع خاص.. فيديو

تامر حسنى يبدأ تصوير نصب تذكارى الأسبوع المقبل

رانيا يوسف: تركت مصر بعد أزمة الفستان.. ومش بفكر اتجوز تاني

أمير مرتضى يكشف تفاصيل جلسة رئيس الزمالك وجروس وموعد تقييم الأخير

تعرف على فوائد تناول عصير القصب يوميا

لجنة الحكام تكشف حقيقة استبعاد الصباحي ومعروف من مباريات للزمالك.. فيديو

استمرار حملة 100 مليون صحة بجامعة العريش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات.. فيديو
عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو
رئيس مجلس أمناء 57357: كنت واثقا من البراءة.. والحملة الشرسة أثرت على التبرعات
محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟