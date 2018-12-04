الحبيب الجفري: 3 أمور تحول المصيبة والبلاء إلى نعمة.. فيديو

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إنه عندما يصيب الإنسان شدة أو بلاءً أو مصيبة، فإن هناك من يتعامل معها تعامل خاطئ، منوهًا بأن هناك ثلاثة أمور تجعل المصيبة تتحول إلى نعمة.
وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «كيف نتعامل مع المصيبة والابتلاء؟»، أن هناك من الناس يتعامل مع المصائب التي تحل به بالسخط والاعتراض على مراد الله عز وجل والغضب، وبعضهم يصل به الحال إلى التشكك -العياذ بالله- والتطاول على جناب الله سبحانه وتعالى، ويتساءل لماذا فعلت بي هكذا يارب؟ أنا لا أستحق هذا، أنا لم أخطئ في شيء.
وأضاف أن في الحقيقة كلنا خطأ ونقص وتقصير ولو حاسبنا الله سبحانه وتعالى على أقل سيئاتنا لخسف بنا الأرض، وكنا أهل لذلك، لولا الفضل الإلهي والجود الرباني والرحمة والحِلم، فنحن مملوكين لربنا ، وله جل وعلا أن يفعل ما يريد، وأملنا ورجاؤنا في رحمته عز وجل، مشيرًا إلى أن التفويض والتوكل والرضا بالقضاء يجعل من ظاهرة المصيبة التحول إلى نعمة بعد ذلك.