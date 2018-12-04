الحبيب الجفري: 3 أمور تحول المصيبة والبلاء إلى نعمة.. فيديو

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إنه عندما يصيب الإنسان شدة أو بلاءً أو مصيبة، فإن هناك من يتعامل معها تعامل خاطئ، منوهًا بأن هناك ثلاثة أمور تجعل المصيبة تتحول إلى نعمة.





وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «كيف نتعامل مع المصيبة والابتلاء؟»، أن هناك من الناس يتعامل مع المصائب التي تحل به بالسخط والاعتراض على مراد الله عز وجل والغضب، وبعضهم يصل به الحال إلى التشكك -العياذ بالله- والتطاول على جناب الله سبحانه وتعالى، ويتساءل لماذا فعلت بي هكذا يارب؟ أنا لا أستحق هذا، أنا لم أخطئ في شيء.



