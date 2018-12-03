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محافظات

محافظ السويس: القيادة السياسية تتابع جهود البحث عن سفينة الصيد المفقودة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:29 م
سفينة الصيد المفقودة
سفينة الصيد المفقودة
حسن غنيمة
أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بحادث اختفاء سفينة الصيد ياسين الزهيري وأن القوات البحرية تقوم بتوسيع نطاق البحث بخليج السويس لمواجهة التيارات المائية والمد والجزر بخليج السويس.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة دقيقة لعمليات البحث عن السفينة والصيادين ولم تتلق أي جهة رسمية حتى الآن بلاغا بالعثور علي السفينة او الصيادين المفقودين.

وقال المحافظ ان هناك تنسيقا بين القوات البحرية والقطاع المدني من أصحاب مراكب الصيد للبحث في جميع المناطق المحتملة سواء بالسواحل الشرقية او الغربية لخليج السويس حيث ان جميع الوحدات التي تعمل في عملية البحث تراعي برودة الطقس واتجاه التيارات المائية وارتفاع التيارات المائية.
محافظ السويس: القيادة السياسية تتابع جهود البحث عن سفينة الصيد المفقودة
محافظ السويس: القيادة السياسية تتابع جهود البحث عن سفينة الصيد المفقودة
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