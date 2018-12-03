سفير اليابان يشبه تحديات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بما حدث في بلاده

نظم المعهد المصرفي المصري ندوة عن السياسة النقدية اليابانية والدروس المستفادة منها للاقتصاد المصري بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة، وذلك ضمن استراتيجيته خلال عام 2018 وذلك في إطار الاستفادة من الخبرات العالمية على الصعيد الاقتصادي.



عقدت الندوة بحضور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، والسفير الياباني لدي مصر، مساكي نوكي، ومجموعة من كبار مسؤولي التدريب والموارد البشرية بالبنوك والمؤسسات المالية والشركات والباحثين المهتمين بالسياسة النقدية.



ألقت المحاضرة البروفيسور اليابانية سايوري شيراي، الأستاذ بجامعة كيوي اليابانية والعضو السابق بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني ( بنك اليابان)، إضافة إلى كونها خبيرة سابقة لدى صندوق النقد الدولي.



أكد ماساكي نوكي السفير الياباني لدى مصر، أهمية هذا التعاون بين السفارة والمعهد المصرفي، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية من أهم الأدوات التي انتهجتها الدولة اليابانية لتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي الياباني، موكدًا أن النموذج الياباني يتشابه مع نظيره المصري في التحديات التي واجهها برنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني في بداياته.



وقال نوكي إن الدكتورة شيراي بروفيسيرة فى جامعة كيو، وهى جامعة كبري أسسها يوكيتشي فوكوزاوا، الذي كان أحد أعضاء بعثة الساموراى الشهيرة التى زارت مصر فى نهايات القرن التاسع عشر لدراسة تجربتها.



من جانبه صرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بأن المعهد يعمل على إقامة مثل هذه الندوات لتحقيق استفادة أكبر للعاملين بالقطاع، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته اليابان في هذه التجربة بمختلف مراحلها، موضحًا أن عملية نقل الخبرات بين المؤسسات الاقتصادية العالمية تعمل على تحسين أداء الاقتصاد بشكل عام.



وأعرب نصير عن سعادته، بالتعاون المشترك بين المعهد المصرفي المصري والسفارة اليابانية في القاهرة، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل على إقامة مثل هذه الندوات وورش العمل مع دول أخرى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة ونقل الخبرات.



وعرضت الدكتورة شيراي فى محاضرتها مختلف الجوانب الخاصة بالاقتصاد والسياسة النقدية في اليابان بما فيها سياسة التيسير الكمي، والملامح الخاصة بخطة السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء الحالي شينزو آبي، والمعروفة بأبينومكس "Abenomics".



كما أجرت الدكتورة شيراى مقارنات مفيدة بين الاقتصاد اليابانى والمصرى خاصة فى مجال الديون العامة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري واعد ولديه فرص هائلة كونه يمتلك قوة بشرية شابة تشكل النسبة الأكبر من السكان.