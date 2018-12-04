برلمانية تطالب بتقسيط فواتير الكهرباء المتأخرة

أيدت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مقترح برلماني موجه للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بشأن تقسيط متأخرات فواتير الكهرباء على جميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.





أوضحت الشيخ فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مديونيات الكهرباء تمثل عبئا كبيرا على المواطنين غير القادرين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى ويجب أن تنظر الدولة نظرة رضا على المواطن بتقسيط فواتير الكهرباء، مضيفة المواطن البسيط قدم الكثير للدولة خلال الفترة الماضية ويجب أيضا على الدولة مراعاة ظروفه.





كان النائب محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي، قد تقدم باقتراح للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة، بشأن تقسيط متأخرات فواتير الكهرباء على جميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصة أبناء مدينة ومركز نجع حمادي على عدة شهور آجلة.



