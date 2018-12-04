برلمانية تطالب بتقسيط فواتير الكهرباء المتأخرة

أيدت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مقترح برلماني موجه للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بشأن تقسيط متأخرات فواتير الكهرباء على جميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.
أوضحت الشيخ فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مديونيات الكهرباء تمثل عبئا كبيرا على المواطنين غير القادرين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى ويجب أن تنظر الدولة نظرة رضا على المواطن بتقسيط فواتير الكهرباء، مضيفة المواطن البسيط قدم الكثير للدولة خلال الفترة الماضية ويجب أيضا على الدولة مراعاة ظروفه.
كان النائب محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي، قد تقدم باقتراح للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة، بشأن تقسيط متأخرات فواتير الكهرباء على جميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصة أبناء مدينة ومركز نجع حمادي على عدة شهور آجلة.
قال «الغول» إن الاقتراح يهدف إلى تخفيف العبء على كاهل المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية مؤكدا أن ذلك تعاطفا مع المواطنين من غلاء المعيشة ويعتبر هذا نوعا من تفهم الدولة لما يعانيه المواطن في حياته اليومية دون هدر لأموال الدولة المستحقة على تقديم خدمات الكهرباء ولكن كطرح جديد لمفهوم التعاون بين الحكومة متمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة والشعب المصري الذي يرغب في تفهم الدولة لاحتماله ومشاركته في الإصلاح الاقتصادي وبناء الدولة الحديثة معربا عن ثقته في حكمة ورجاحة عقل وزير الكهرباء والطاقة في تفهم الاقتراح والموافقة على آلية تنفيذه.