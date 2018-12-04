ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

ليلة في حب مصر لتنشيط السياحة..ندوة بحزب مصر الثورة.. اليوم

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
أسامة علي
يعقد حزب "مصر الثورة"، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان "ليلة في حب مصر لتنشيط السياحة"، وذلك بمقر الحزب بجاردن سيتي.

تستهدف الندوة مناقشة سبل تطوير قطاع السياحة داخليا وخارجيا، وكيفية تحسين الخدمات السياحية وجذب العالم أجمع للتعرف على ما تزخر به مصر من مقومات جذب سياحي للنهوض بالحركة السياحية وخاصة بعد المشروعات العملاقة التي افتتحت مؤخرا، إضافة إلى افتتاح الطرق الجديدة التي تُسهل من حركة السياح داخل مصر للتعرف على تاريخ مصر الحضاري، وتطوير المتحف الكبير وبعض المتاحف ووضع آلية حديثة للتعامل مع السياح من أجل راحتهم وتوفير سبل الرعاية لهم.

ومن المقرر أن يكون ضيف الندوة حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين، ووجيه جمال السكرتير العام بنقابة المرشدين السياحيين، وبحضور اللواء مجدي عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حزب "مصر الثورة"، وتدير الندوة الإعلامية إيمان عبدالهادي.
loading...

ترشيحاتنا

رانيا يوسف توجه رسالة قاسية إلى مصور الفستان

صيني يحمل أمه المشلولة لمدة 15 عاما.. فيديو

لا ترمي الأرز المعجن.. إليك طرق إنقاذه

كتاب جديد يكشف عن علاقة سرية جمعت الملكة إليزابيث وسفير فرنسي

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو

تعرف على 3 أدعية من القرآن الكريم داوم عليها رسول الله

بيراميدز يرد على بيان اتحاد الكرة ..فيديو

تجديد حبس عاطلين سرقا 60 ألف جنيه من شقة بالنزهة

بنك الكويت الوطني: 5.5% نموا متوقعا للاقتصاد المصري

رانيا يوسف تكشف هوية الشخص سبب أزمة الفستان المثير

شاهد.. محمد صلاح يحتفل مع ليفربول بالفوز على إيفرتون

راعي كنيسة مريم يكشف أهم محطات رحلة العائلة المقدسة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو
رئيس مجلس أمناء 57357: كنت واثقا من البراءة.. والحملة الشرسة أثرت على التبرعات
محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو
الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟