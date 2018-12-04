ليلة في حب مصر لتنشيط السياحة..ندوة بحزب مصر الثورة.. اليوم

يعقد حزب "مصر الثورة"، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان "ليلة في حب مصر لتنشيط السياحة"، وذلك بمقر الحزب بجاردن سيتي.



تستهدف الندوة مناقشة سبل تطوير قطاع السياحة داخليا وخارجيا، وكيفية تحسين الخدمات السياحية وجذب العالم أجمع للتعرف على ما تزخر به مصر من مقومات جذب سياحي للنهوض بالحركة السياحية وخاصة بعد المشروعات العملاقة التي افتتحت مؤخرا، إضافة إلى افتتاح الطرق الجديدة التي تُسهل من حركة السياح داخل مصر للتعرف على تاريخ مصر الحضاري، وتطوير المتحف الكبير وبعض المتاحف ووضع آلية حديثة للتعامل مع السياح من أجل راحتهم وتوفير سبل الرعاية لهم.



ومن المقرر أن يكون ضيف الندوة حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين، ووجيه جمال السكرتير العام بنقابة المرشدين السياحيين، وبحضور اللواء مجدي عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حزب "مصر الثورة"، وتدير الندوة الإعلامية إيمان عبدالهادي.